ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 670 litre etil alkol, 250 litre sahte rakı, 50 litre sahte votka, 30 litre sahte viski, 150 mililitre anason yağı, 5 mililitre üzüm aroması, 1 şişe kapatma aparatı, 2 sıvı ölçme aparatı, 1 litrelik 464 boş şişe, 25 kilo aktif karbon, 1 elektrikli pompa ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)