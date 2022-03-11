ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler

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ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 670 litre etil alkol, 250 litre sahte rakı, 50 litre sahte votka, 30 litre sahte viski, 150 mililitre anason yağı, 5 mililitre üzüm aroması, 1 şişe kapatma aparatı, 2 sıvı ölçme aparatı, 1 litrelik 464 boş şişe, 25 kilo aktif karbon, 1 elektrikli pompa ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)

ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ÇANAKKALE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Haberler

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