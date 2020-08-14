Son dakika... Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem haberi: Çanakkale'de orman yangını (1)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
14.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:37
Çanakkale'de orman yangını (1)
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Çanakkale'de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına haber verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
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Kaynak: DHA