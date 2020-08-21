Son Dakika: Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki
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Son Dakika: Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepkiÇANAKKALE'de, halk otobüsünde koronavirüs nedeniyle düşürülen kapasite kuralına uyulmadığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı öne sürülen görüntüler tepki çekti.

21.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:47

Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki

ÇANAKKALE'de, halk otobüsünde koronavirüs nedeniyle düşürülen kapasite kuralına uyulmadığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı öne sürülen görüntüler tepki çekti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görüntüler üzerine belediyeyi eleştirdi. CHP'li Çanakkale Belediyesi ise otobüste kapasite kuralının ihlal edilmediğini, güzergahta sefer sıklığının ise artırıldığını açıkladı.

Çanakkale Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde, koronavirüs önlemleri kapsamında düşürülen kapasite kuralına uyulmadığını iddia eden kadın yolcu, otobüste çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Duruma tepki gösteren yolcunun, çarşamba akşamı gerçekleştirilen seferde çektiği görüntüler üzerine sosyal medyada duruma tepki gösterildi. AK Parti İl Başkanı Naim Makas da görüntüleri gördüğünde üzüldüğünü belirterek, "Kimsenin, Çanakkale halkına bu tabloyu yaşatmaya hakkı yok. Biz bu görüntüleri gördüğümüzde baya endişelendik ve üzüldük. Bu durumu Çanakkaleli hemşerilerimize haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü görüntülerde o kadar bir sıkışıklık var ki, oradaki vatandaşlar kimisi iş yerinden çıkmış evine gidiyor, kimisi bir yerden bir yere seyahat ediyor. Yanına gidecekleri insanları tehdit altına almış oluyorlar. Çanakkale Belediyesi'nin ve yönetiminin bu manada gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini, halk sağlığını tehdit eden ortamları engellemek adına herhangi bir çaba göstermediğini görüyoruz. Bu da Çanakkale Belediyesi'nin ne kadar amatör yönetildiğini gözler önüne sermektedir. Bizler bunu gördüğümüzde Çanakkaleli hemşerilerimiz adına çok üzüldük. Çanakkale bunu hak etmiyor. Dolayısıyla biz Çanakkale Belediyesi'nden, halk sağlığını tedirgin eden tüm unsuları ve tehditleri bertaraf edecek şekilde bir sosyal sorumluluk üstlenmesini ve yerine getirmesini en kısa sürede bekliyoruz. Çanakkale Belediyesi'nin koronavirüs ile daha etkin bir şekilde mücadele etmesini bekliyoruz" dedi.

'BU CİDDİYETSİZLİĞİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan manzarayı eleştirdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Çanakkale'de toplu taşıma ile ilgili, 'Halk otobüslerinde ve belediye otobüslerinde; karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulması, arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olması, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınması yönünde karar aldığını hatırlatan Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

"Bu karara rağmen şehrimiz toplu taşıma araçlarında az sayılmayacak kadar sayıda, tıka basa, sosyal mesafesiz taşımanın yapıldığı gözlemlenmiştir. Kayıtları ile tespitimizde olan bu durum hepimizde infiale sebep olmuştur. Aylardır büyük sıkıntılar ve bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz virüs ile ilgili tüm kazanımlarımız bu tip ihlaller ile bir anda yok olabilmektedir. Uzmanlarımız her seferinde toplu taşımanın bulaşın en kolay oluştuğu alanlar olduğu vurgusu yaparken, belediyemiz idaresinde olan toplu taşıma araçlarımızdaki bu ciddiyetsizliği anlamak mümkün değildir. Bu gerekçelerle konunun ilgili idare ve denetçisi Çanakkale Belediyesi'ni bu çok önemli konudaki disiplini sağlamaya, kararları uygulamaya ve denetimleri artırmaya çağırıyoruz. Ayrıca son zamanlarda otobüslerde rastlayamadığımız dezenfektanların da istisnasız her otobüste olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Değerli Çanakkale halkı; 'maske-mesafe-hijyen' kurallarına uyulmayan toplu taşıma araçlarına binmemeliyiz ve ilgili kuruma bunları ihbar etmeliyiz. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincinde kuralları uyguladığımız ve birbirimizi denetlediğimiz sürece bu virüs karşısında güçlü olacağız. Çok değerli halkımızın sağlığı adına bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz."

'KAPASİTE AŞILMADI, SEFERLER ARTIRILDI'

CHP'li Çanakkale Belediyesi ise otobüste kapasitenin aşıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, otobüste kapasite kuralının ihlal edilmediği, güzergahta sefer sıklığının ise artırıldığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen olay 19/08/2020 tarihinde Ç11G hattında çalışan 17 H 0065 plakalı araçta gerçekleşmiştir. 17 H 0065 plakalı araç 23: 00'te Güzelyalı'dan sefere başlamıştır. Görüntü 23: 40'da 17 BURDA AVM durağında gerçekleşmiştir. İlk duraktan 17 BURDA AVM Durağına 67 yolcu biniş yapmış 6 yolcu ise iniş yapmış olup, olay anında araçta 61 yolcu vardır. Çanakkale Valiliğinin 02/06/2020 tarih ve 6/A sayılı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararında, 'Halk otobüslerinde karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına, arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınmasına' karar verilmiştir. Bu karar gereği azami yolcu sınırına uygun olarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Belirtilen saatlerde kamera kayıtları incelenmiş ve yolcu yoğunluğunun Güzelyalı ile Dardanos arası değil, Kepez'den itibaren olduğu görülmüştür. Kepez? de oluşturulan panayır eğlence yerinden dolayı artan yolcu yoğunluğu dikkate alınarak; akşam saatlerinde Kepez hattında çalışan araçlarının sefer sıklığı arttırılmış, Kepez Ekspres hattının 23: 10'de olan son seferi saat 00: 00? a kadar uzatılmış, 24/08/2020 tarihinden itibaren Ç1 hattının sefer sıklığı 30 dakikadan 20 dakikaya indirilerek Kepez hatlarının önüne gelecek şekilde planlaması yapılmıştır."

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Son Dakika: Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki

Kaynak: DHA

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