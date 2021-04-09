Son dakika: Çanakkale'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı
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Son dakika: Çanakkale'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika: Çanakkale'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika haberler: Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan, zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve infaz koruma memurlarının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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