Son dakika... Çanakkale'de bir yangın daha Son dakika 3. sayfa haberi: Çanakkale'nin zeytinlik alanda da yangın çıktı.

Çanakkale'nin zeytinlik alanda da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesinde bulunan Kozlu Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman bölge ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA