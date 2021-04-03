Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
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Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldıKORONAVİRÜS risk haritasında 'turuncu' olan rengi artan vaka sayısıyla birlikte 'kırmızı'ya dönen Çanakkale'de, 3 hafta sonra cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

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Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS risk haritasında 'turuncu' olan rengi artan vaka sayısıyla birlikte 'kırmızı'ya dönen Çanakkale'de, 3 hafta sonra cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle geçen pazartesi günü yeni kısıtlama kararları alındı. Koronavirüs risk haritası da güncellendi. Yeni haritada 'çok yüksek riski' temsil eden kırmızı renkle yer alan Çanakkale'de 3 hafta sonra yeniden cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlama ile kentte cadde ve sokaklar ile kordonboyu boş kaldı.

Öte yandan koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 202,75'ten 348,81'e yükseldi.

Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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