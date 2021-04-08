Son Dakika | Çanakkale'de 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son Dakika | Çanakkale'de 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çanakkale'de 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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