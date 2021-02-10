Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

10.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:34
Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

Son dakika haberi... ÇANAKKALE'de jandarma tarafından uyuşturucu tacilerine yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından uyuşturucu tacilerine yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Geçen ocak ayında gerçekleştirilen 16 operasyonda 30 şüpheli yakalandı, 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

                  


Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Tolga Ciğerci Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çanakkale'de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:39:15. #1.16#
title