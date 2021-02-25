Son dakika: Çanakkale'de 1510 litre kaçak şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 1510 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesinde kaçak şarap imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüpheli H.Ç.'nin evi ve eklentileri ile aracında yapılan aramada satışa hazır plastik varil ve şişelere doldurulmuş 1510 litre kaçak şarap ile 1 üzüm sirkesi ele geçirildi. İzinsiz çalıştırıldığı tespit edilen Pakistan uyruklu kaçak göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.Gözaltına alınan şüpheli H.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı