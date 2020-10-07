Son Dakika | CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI (1)
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Son Dakika | CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI (1)

07.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:24
Son Dakika | CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI (1)

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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