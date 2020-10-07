Son Dakika | CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI (1)

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.