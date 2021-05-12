Son Dakika | Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre AĞRI'da çamura saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AĞRI'da çamura saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı merkez Suçatağı köyünde Murat Nehri yakınlarında otlayan 2 inek, farklı noktalarda çamura saplandı. İneklerin sahipleri kendi imkanları ile hayvanlarını kurtaramayınca Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerindan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneklerine kavuşan sahipleri iftaiye erlerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR