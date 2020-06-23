Son Dakika: Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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Son Dakika: Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Son dakika habere göre Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı.

Son Dakika: Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
23.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:15

Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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