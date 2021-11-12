ÇAMLICA KULESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN İSRAİLLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Haberler
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ÇAMLICA KULESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN İSRAİLLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇAMLICA KULESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN İSRAİLLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

ÜSKÜDAR'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O. adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O. adliyeye sevk edildi.

Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı. İsrail uyruklu N.O. ile M.O., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emanetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.


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