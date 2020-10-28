Son Dakika | Camiye giren çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı
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Son Dakika | Camiye giren çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı

28.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:18
Son Dakika | Camiye giren çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı

Son dakika haberine göre Sultanbeyli'de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı.

Sultanbeyli'de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ardından çocuklardan biri namaz kılan imamın sırtına çıktı. İmam, oyun oynamak için sırtına çıkan çocuğa rağmen namazını bozmadı. Namazın ardından imam, çocuklar ile birlikte dua ederken o iç ısıtan görüntüler kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de Uzundere Sultan Camii'ne namaz vakti gelen iki çocuk, koşarak camiye girdi. Çocuklardan biri, camide namaz kılan imam Seyhan Yaban secdeye gittiği sırada sırtına çıktı. Çocuk, imam secde yaparken yere yuvarlandı. Daha sonra yerden kalkan çocuk, imamın maskesini düzeltti. Namaz kılan imamın çevresinde koşan çocukların neşesi, görenleri gülümsetti. Namazını bitiren imam, yanına alarak birlikte dua ettiği çocukları başını okşayarak sevdi.

Cami imamı Seyhan Yaban; "Öğle namazında mahallemizden iki yavrumuz camimizi ziyarete geldiler. Ürkek olduklarını gördüm. Namaz sonuydu. Mihraba çağırdık kendilerini, beraber oturduk. Cemaat ayrılınca camide tek başıma namaz kılarken koşarak geldiklerini gördüm. Yanımda bana sevgi gösterisinde bulundular. Ben de namazın akabinde yanıma oturtarak onların başlarını okşayıp beraber Rabbimize niyazda ve duada bulunduk" dedi.

Çocukların imam ile oyunu ve gülümseten neşesi, güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Son Dakika | Camiye giren çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı
Son Dakika | Camiye giren çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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