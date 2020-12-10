Son dakika: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir'in davasında karar
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Son dakika: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir'in davasında karar

10.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:31
Son dakika: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir'in davasında karar

Son dakika gündem haberi... İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti.

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti.

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.  'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, "Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Özdemir'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir'in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı.


Son dakika: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir'in davasında karar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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