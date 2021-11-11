Son Dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "EYT" açıklaması Açıklaması - Haberler
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Son Dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "EYT" açıklaması Açıklaması

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" ( Eyt ) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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