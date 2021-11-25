Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına... - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Son dakika ekonomi haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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