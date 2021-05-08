Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz"
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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz"

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan İsrail saldırılarını kınadı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bilgin şu ifadelere yer verdi: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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