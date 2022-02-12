Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil... - Haberler
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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Memur Sen, Müzakere, Ekonomi, Haberler

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