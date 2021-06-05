Son dakika: Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar
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Son dakika: Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar

Son dakika: Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da çalıntı plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 3 şüpheliden, biri kadı 2'si kovalamacayla yakalandı.

ANTALYA'da çalıntı plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 3 şüpheliden, biri kadı 2'si kovalamacayla yakalandı.

Polis ekipleri, Antalya'dan Manavgat yönüne giden otomobilde takılı olan 07 LCN 32 plakanın çalıntı kaydı olduğunu tespit etti. Mobese kameralarından içinde 3 kişinin bulunduğu araç takibe alındı. Serik ilçesine bağlı Dikmen kavşağındaki kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken, polisler de peşine düştü. Cumalı Mahallesi'ne geldiklerinde şüpheliler, aracı bırakıp, pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden H.A. olay yerinde, E.A. da takip sonucu D-400 karayolunda yakalandı. D.Ş. ise bulunamadı. Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve bir başka araca ait 07 LHR 85 yazılı plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve cezaevinden şartlı tahliyeyle serbest kaldığı belirlendi. Ayrıca, H.A. adlı kadın hakkında arama kararı bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis, D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika: Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar
Son dakika: Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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