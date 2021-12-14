Polisten 10 kilometre kaçtı, otomobili çalıntı çıktı

ANKARA (DHA) - KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, polisin uyarılarına rağmen durmayıp, hızını artıran otomobil sürücüsü A.D. (25), yaklaşık 10 kilometre süren takiple yakalandı. A.D.'nin kullandığı aracın, Ankara'dan çalındığı ortaya çıktı.

Altıntaş'ta 06 CRR 568 plakalı otomobil sürücüsü A.D., polisin 'dur' ihtarlarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince takibe alınan A.D., kaldırıma çıkıp, kaza yapmasına rağmen kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından önü kesilen otomobilin sürücüsü A.D., gözaltına alındı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.Polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin, Ankara'dan çalıntı olduğu ve arandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin kaçış sırasında 2 otomobile çarparak, hasar verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.