Son dakika! Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek
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Son dakika! Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, hasat ettirdiği 1 ton kekiği, kuruması için bıraktığı tarladan çalınan Hakan Aslankara, "Kekiğimi bulmama yardım edeni ödüllendireceğim. Kekiğin parasını hibe edeceğim. Amacım hırsızların yakalanması. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Son dakika! Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek
01.07.2020 08:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:13

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, hasat ettirdiği 1 ton kekiği, kuruması için bıraktığı tarladan çalınan Hakan Aslankara, "Kekiğimi bulmama yardım edeni ödüllendireceğim. Kekiğin parasını hibe edeceğim. Amacım hırsızların yakalanması. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Çal Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hakan Aslankara, 19 Haziran günü Şapçılar Mahallesi'ndeki tarlasına ekili kekiklerin hasadını yaptırdı. Hasadın ardından da yaklaşık 1 ton kekiği kuruması için tarlada bıraktı. Ancak 2 gün sonra kontrol etmek için gittiği tarladan kekiklerin çalındığını gördü. Hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi ya da kişileri yakalanmak için çalışma başlattı.

ÖDÜL VERECEKTarlasındaki kekikleri göremeyince büyük şok yaşadığını belirten Aslankara, "Beş dekar arazi üzerinde ekili olan kekiğimi biçtirdim. Kuruması için yığınlar halinde bıraktım. Pazar günü kontrol için geldiğimde yerinde yeller esiyordu. Yaklaşık 1 ton kekiğim çalındı. Maddi değeri de yaklaşık 10 bin lira. Parasında değilim. İlçemizde sadece kekik satarak, geçimini sağlayan çok sayıda aile var. Tek isteğim çalanların yakalanması ve cezalarını çekmeleri. Bu sayede de çiftçilerdeki korkunun ortadan kalkması. Çiftçiler korkularından tarlalarında yatıyor. Kekiklerinin başında nöbet tutuyor. Kekiğimi bulmama yardım edeni ödüllendireceğim. Görgü şahitlerine kekiğin parasını hibe edeceğim. Amacım hırsızların yakalanması. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.MAHALLELİ TEDİRGİN

Şapçılar Mahallesi Muhtarı Alaattin Mısırlı ise, "İlçemizde en önemli kaynaklarından biri kekik üretimi. Kekikte son dönemde yaşanan fiyat artışı nedeniyle üretim de arttı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından üreticiler tedirgin. Kekikleri kimin çaldığı belli değil. Bu tedirginliğimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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