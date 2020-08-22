Son Dakika | - California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi- Eyalet genelinde...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | - California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi- Eyalet genelinde...

Son dakika habere göre - California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi Eyalet genelinde 560'tan fazla noktada yangın devam ediyor ABD'nin California eyaletinde 560'tan fazla noktada devam eden ve giderek yayılan orman yangınları için Vali Gavin Newsom, Avustralya ve Kanada'dan yardım istedi.

22.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:15

- California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi

Eyalet genelinde 560'tan fazla noktada yangın devam ediyor

LOS ANGELES - ABD'nin California eyaletinde 560'tan fazla noktada devam eden ve giderek yayılan orman yangınları için Vali Gavin Newsom, Avustralya ve Kanada'dan yardım istedi.

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, mevcut ve komşu eyaletlerden gelen 12 binden fazla itfaiye eri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Eyalette 500'den fazla ev ve yapı alevler nedeniyle hasar gördü. 560'tan fazla noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, itfaiye erleri dahil toplam 43 kişi de yaralandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlar nedeniyle yaklaşık 175 bin kişi için tahliye emri verildi. Eyalet yetkilileri, bazı yangınların boyutunun 24 saat içerisinde iki katına çıktığını duyurdu.

Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi

California Valisi Gavin Newsom yangınların yıldırım düşmesi sonucu şiddetini arttırdığını ifade ederken, Kanada ve Avustralya'dan yardım talep etti. Newsom, Başkan Donald Trump'a yangınların devam ettiği bölgelerin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesi konusunda çağrı yaptı. Newsom, yangınlardan ikisinin şu anda eyalet tarihinin en büyük 7. ve 10. yangın olduğunu aktardı. Yangınlardan en çok etkilenen bölgenin San Francisco'nun güneyi ve doğusundaki dağlar olduğu belirtildi.

California eyaletinde yaklaşık 65 bin nüfusa sahip Santa Cruz kentinde devam eden yangınların, California Üniversitesi Santa Cruz kampüsünü tehdit ettiği ve bölge sakininin tahliye için her alan hazır olmadığı gerektiği duyuruldu.

Palo Alto kentinin doğusundaki ve Sacramento bölgesinin güneyinde eyalet tarihinde en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olunduğu belirtilirken, Pazar günü kuru fırtınaların şiddetini arttıracağı konusunda uyarı yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | - California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi- Eyalet genelinde...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Berat Albayrak Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Hande Erçel Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bakan Fatih Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | - California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi- Eyalet genelinde... - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 16:01:49. #1.14#
title