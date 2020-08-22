Son Dakika | California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi
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Son Dakika | California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi

Son dakika haberleri: ABD'nin California eyaletinde 560'tan fazla noktada devam eden ve giderek yayılan orman yangınları için Vali Gavin Newsom, Avustralya ve Kanada'dan yardım istedi.

Son Dakika | California'daki orman yangınları için Avustralya ve Kanada'dan yardım talebi
22.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:46

ABD'nin California eyaletinde 560'tan fazla noktada devam eden ve giderek yayılan orman yangınları için Vali Gavin Newsom, Avustralya ve Kanada'dan yardım istedi.

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, mevcut ve komşu eyaletlerden gelen 12 binden fazla itfaiye eri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Eyalette 500'den fazla ev ve yapı alevler nedeniyle hasar gördü. 560'tan fazla noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, itfaiye erleri dahil toplam 43 kişi de yaralandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlar nedeniyle yaklaşık 175 bin kişi için tahliye emri verildi. Eyalet yetkilileri, bazı yangınların boyutunun 24 saat içerisinde iki katına çıktığını duyurdu.

AVUSTRALYA VE KANADA'DAN YARDIM TALEBİ

California Valisi Gavin Newsom yangınların yıldırım düşmesi sonucu şiddetini arttırdığını ifade ederken, Kanada ve Avustralya'dan yardım talep etti. Newsom, Başkan Donald Trump'a yangınların devam ettiği bölgelerin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesi konusunda çağrı yaptı. Newsom, yangınlardan ikisinin şu anda eyalet tarihinin en büyük 7. ve 10. yangın olduğunu aktardı. Yangınlardan en çok etkilenen bölgenin San Francisco'nun güneyi ve doğusundaki dağlar olduğu belirtildi.

California eyaletinde yaklaşık 65 bin nüfusa sahip Santa Cruz kentinde devam eden yangınların, California Üniversitesi Santa Cruz kampüsünü tehdit ettiği ve bölge sakininin tahliye için her alan hazır olmadığı gerektiği duyuruldu.

Palo Alto kentinin doğusundaki ve Sacramento bölgesinin güneyinde eyalet tarihinde en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olunduğu belirtilirken, Pazar günü kuru fırtınaların şiddetini arttıracağı konusunda uyarı yapıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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