California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor 80 bin hektar alan küle döndü ABD'nin California eyaletinde 18 gündür devam eden Caldor yangını, 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor.

- California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor

80 bin hektar alan küle döndü

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde 18 gündür devam eden Caldor yangını, 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor. Kontrol altına alınamayan yangın, şu ana kadar 80 bin hektarlık alanı kül çevirdi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki El Dorado'da 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını giderek yayılıyor. Alevlerin ulaştığı Güney Tahoe Gölü kentinde gökyüzü yangının yoğun dumanıyla kaplanırken, on binlerce kişi tahliye edildi. Turistlerin gözdesi de olan kent, toplu tahliyelerin ardından hayalet şehre döndü.

Yerel yetkililer yangında 34 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu belirtti. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanına (CAL Fire) göre şu ana kadar yalnızca yüzde 18'inin kontrol altına alınabildiği Caldor yangınında 80 bin hektarlık alan kül oldu. California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklanırken, California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter eyalette "daha önce hiç görülmemiş yangınlar" olduğunu belirtti. California Acil Servisler Ofisi ise 53 binden fazla kişinin tahliye emri altına olduğunu bildirdi.

California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:01:11. #1.15#

title