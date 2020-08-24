Son dakika! California'da yangınlar kontrol altına alınamıyor
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Son dakika! California'da yangınlar kontrol altına alınamıyor

Son dakika haberleri: ABD'nin California eyaletinde Ağustos ayı başında çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Son dakika! California'da yangınlar kontrol altına alınamıyor
24.08.2020 20:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:07

ABD'nin California eyaletinde Ağustos ayı başında çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

California eyaletinde Ağustos ayı başlarında başlayan yangınlar aşırı sıcaklar, yıldırımlar ve kuru hava nedeni ile artarak devam ediyor. Yangınlarla mücadeleye yaklaşık 14 bin itfaiye görevlisi katılırken, şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki büyük yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, diğer eyaletlerden de yardım istendi. California'nın kuzeyinde, San Francisco'nun güneydoğusunda ve California'nın başkenti Sacramento'nun batısında devam eden yangınlar eyalet tarihindeki en büyük yangınlar olarak değerlendiriliyor.

California'nın kuzeyinde devam eden yangınlar nedeni ile yaklaşık 77 bin kişi tahliye edilirken, 163 bina küle döndü. Yangın 300 kilometrekarelik alanı etkisi altına alırken, şu ana kadar sadece yüzde 8'i kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 20 bin yapı yangın nedeni ile tehlike altında bulunuyor. San Francisco'nun güneydoğusunda bulunan Santa Clara bölgesinde devam eden yangın ise bin 400 kilometrekarede etkili olurken, 4 kişi yaralandı. Yangının şu ana kadar sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi. Sacramento'nun batısında devam eden yangınlar nedeni ile yaklaşık 250 bin kişi tahliye edilirken, yangın yaklaşık bin 417 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. Yetkililer, bölgedeki yangınlar nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla binanın zarar gördüğünü aktardı. Bölgedeki yangın 30 bin yapıyı tehdit etmeye devam ediyor.

Yangınların adetsel çokluğu ve çok geniş alanlarda etkili olması nedeni ile daha önce çevre eyaletler ve Kanada'dan aldığı destek yeterli olamayan California'ya Ulusal Muhafızları harekete geçirmek zorunda kaldı. Dünden itibaren Ulusal Muhafızlar ve askeri uçaklar yangınla mücadelede aktif rol almaya başladı. Güney California'da devam eden 6 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına müdahale eden bir UH-1 tipi helikopter ise geçtiğimiz hafta içerisinde düşmüş, kazada pilot hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınları "büyük felaket" sınıfına alarak, federal yardımların yangından etkilenenlere ulaşmasının önünü açtı. Amerikan Akciğer Derneği ise özellikle korona virüs salgını nedeni ile hassasiyetin arttığını belirterek, aşırı sıcakların ve dumanın insanlar üzerinde normalden daha fazla tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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