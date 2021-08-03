Son dakika: Çaldıran Belediyesi'nden Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Son dakika: Çaldıran Belediyesi'nden Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek

Son dakika: Çaldıran Belediyesi'nden Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Çaldıran Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla bir arazöz ve 3 personel görevlendirdi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla bir arazöz ve 3 personel görevlendirdi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin talimatıyla Manavgat'taki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen arazöz ve 3 personel yola çıktı.

Ensari, Antalya ve çevre illerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Belediye olarak Antalya'daki yangın söndürebilmek için gereken desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Ensari, yangınların en kısa sürede söndürülmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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