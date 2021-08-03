Son dakika: Çaldıran Belediyesi'nden Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Çaldıran Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla bir arazöz ve 3 personel görevlendirdi.