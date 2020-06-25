Son dakika! Çaldıkları motosikleti ağaçlık alanda saklayan 3 zanlı, KGYS kamaralarına takıldı
Son dakika haberi... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çaldıkları motosikleti Bingöl'de ağaçlık alana bırakıp kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
25.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:05
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çaldıkları motosikleti Bingöl'de ağaçlık alana bırakıp kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Nüdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kamera kontrollerinde, ağaçlık alanda 3 kişinin bir motosikleti bırakarak kaçtıklarının görülmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin bıraktığı motosikletin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çalındığını belirleyen polis ekipleri, K.A, C.D. ve B.A'yı gözaltına aldı.
Hırsızlık zanlıları ve motosiklet, gerekli işlemlerin ardından Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Kaynak: AA