Son dakika... Çaldığı iddia edilen traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti
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Son dakika... Çaldığı iddia edilen traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Çaldığı iddia edilen traktörle kaza yaptı, hayatını kaybettiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörle beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

09.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:12

Çaldığı iddia edilen traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörle beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsünün, traktörü çaldığı iddia edildi.

Kaza, 21.00 sıralarında Baklacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çaldığı ileri sürülen 45 TA 1982 plakalı traktör ile şerit ihlali yapınca Alaşehir yönünden gelen A.K yönetimindeki 34 DJ 5269 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"TRAKTÖR YERİNDE YOKTU"

Öte yandan, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan, traktörü ile Tariş'e üzüm getiren Baki Kurt, yemek yemek için traktörünü Tariş'in önüne bıraktığı ve kimliği öğrenilimeyen şüphelinin traktörü çaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Baki Kurt," Traktörümü saat 19.00 sıralarında Tariş önüne bıraktım. Biraz kenara çekilip, yemek yemeye başladım. Ambulanslar geçti. Ambulansları merak ettim. Yaklaşık 150 metre ileride bulunan kalabalığa bakmaya giderken, traktörümün yerinde olmadığını gördüm. Tarişte nöbet tutan güvenlikçilere sordum, görmediklerini belirttiler. Olay yerine geldiğimde traktörümün kazaya karıştığını gördüm" diye konuştu.

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Son dakika... Çaldığı iddia edilen traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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