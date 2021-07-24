Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü
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Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü

Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğleden sonra Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde çıkan yangına anında müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğleden sonra Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde çıkan yangına anında müdahale etti.

Zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar görürken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu özellikle arazilerde yangınların çok çabuk çıkabildiği bir mevsimde bulunulduğunu hatırlatıp vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çakırbeyli'de vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yangın bölgesine hızlı bir şekilde intikal eden ekipler Çakırbeyli Sağlık Ocağı'nın arkasındaki arazide çıkan yangına 4 araçla müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin olağanüstü gayretiyle daha fazla büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Son dönemde üst üste birçok yangın çıktığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, vatandaşları yangına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar yangının hızlıca söndürülmesinden dolayı canla başla çalışan itfaiye ekiplerine "Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü
Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü
Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü
Son dakika! Çakırbeyli'deki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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