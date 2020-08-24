Son dakika... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:12
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: İHA