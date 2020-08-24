Son dakika... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi Son dakika 3. sayfa haberi: Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi İSTANBUL - Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: İHA