ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA
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ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, çağrı merkezi işleten G.G., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

ANTALYA'da, çağrı merkezi işleten G.G., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. G.G. ile aralarında para anlaşmazlığı olduğu belirtilen şüphelinin, elinde tabancayla kaçma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Çağrı merkezi işleten G.G., kaldırımda yürürken, aralarında para anlaşmazlığı olduğu öne sürülen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, G.G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden kendisini koruyup, yaralanmayan ve şok yaşayan G.G., polis çağırdı. İhbarla gelen ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Elinde tabancayla olay sonrası kaçma anı güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA
ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA
ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA
ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMECİSİNE SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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