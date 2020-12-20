Son Dakika | Çağlar'dan Vali Soytürk'e ziyaret
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Son Dakika | Çağlar'dan Vali Soytürk'e ziyaret

20.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:56
Son Dakika | Çağlar'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Son dakika haberi: Kilis Basın Cemiyeti (KGK) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Kilis Basın Cemiyeti (KGK) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette korona virüs vakaları başta olmak üzere Kilis'teki durum gibi konularda görüş alış verişinide bulundu. Çağlar, ayrıca Kilis basınının içinde bulunduğu durum hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Uzun bir süredir basın mensupları ile bir araya gelemediğini ifade eden Vali Soytürk, "Geçtiğimiz ay yaşanan yüksek bulaşma ve hastalık sebebi ile bir süredir basın mensupları ile bir araya gelemedik. Nezir Çağlar'ın ziyareti sayesinde hem gazeteci arkadaşların durumlarını öğrendik hem de Kilis'in genel durumu hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ziyaretinden ötürü Nezir Çağlar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırdığı için Vali Soytürk'e teşekkür eden KBC Başkanı Nezir Çağlar, çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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