Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
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Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak

Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen çarşamba günü kamp yaptıkları Burdur'da antrenman öncesi kalp spazmı geçiren Babacar'ın federasyonun kararı sonrası antrenmanlara geri döneceğini söyledi.

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen çarşamba günü kamp yaptıkları Burdur'da antrenman öncesi kalp spazmı geçiren Babacar'ın federasyonun kararı sonrası antrenmanlara geri döneceğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde hazırlık çalışmalarını sürdürdü. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, takımı tesislerde ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Korkmaz ve ekibini Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım kaptanları Efecan Karaca ile Daniel Candeias karşıladı.'TAKİP ETTİK VE MUTLU OLDUK'Takımla bir süre sohbet eden Rektör Korkmaz, kendilerini MAKÜ Spor Tesisleri'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi: "Akdeniz'in parlayan yıldızı Alanyaspor'un bizi tercih ederek burada kamp yapması bizleri mutlu etti. Alanyaspor'un başarılarını biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Özellikle bu sezon gösterdiği performans ve ligi uzun süre önde sürdürmesini takip ettik ve mutlu olduk. Onların bu başarısı bölgedeki diğer takımlara da örnek olabilecek nitelikte. MAKÜ Spor Tesisleri'ndeki başarılı kamp süreci önümüzdeki lige de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."'BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın kalp spazmı geçiren Babacar'ın durumunu sorması üzerine konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Babacar bugün bir komisyon var, federasyonun bir komisyonu normal bir insan olsa işine dönebilir, komisyona gözükecek büyük bir ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah İstanbul'da o komisyona girdikten sonra aramıza katılır diye ümit ediyoruz. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece medikal biraz tedavi görecek o kadar antrenmanlara devam edebilir."

- Burdur
Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak
Son dakika! Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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