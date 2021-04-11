Son dakika... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haberi: Sakarya'da boş meydanlar Cadde ve sokaklardaki sessizlik Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler...