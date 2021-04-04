Son dakika: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haberine göre Boş cadde, sokak ve meydandan görüntüler SAKARYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.