Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika gündem haberine göre -Boş kalan sokak ve caddeler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.