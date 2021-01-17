Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı

17.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:23

Son dakika gündem haberine göre -Boş kalan sokak ve caddeler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

-Boş kalan sokak ve caddeler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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