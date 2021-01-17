Son dakika... Cadde ve sokaklar boş kaldı
17.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:23
Son dakika gündem haberine göre -Boş kalan sokak ve caddeler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
-Boş kalan sokak ve caddeler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş