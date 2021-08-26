Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göra aralarında husumet bulunan Ünsal İ. ile B.K. ve U.B. karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. U.B., kavgaya dönen olayda Ünsal İ.'ye tabanca ile ateş etti. İki ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ünsal İ., yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Ünsal İ.'ye müdahalede bulundu. Ünsal İ., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan B.K. ile U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tarafların yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve B.K. ile U.B.'nin, Ünsal İ. ve arkadaşları tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Arda Güler Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Cadde ortasında ki silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:42:20. #1.14#

title