Son dakika! Çad ordusu, ayrılıkçılara karşı savaşın sona erdiğini duyurdu
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Son dakika! Çad ordusu, ayrılıkçılara karşı savaşın sona erdiğini duyurdu

Son dakika! Çad ordusu, ayrılıkçılara karşı savaşın sona erdiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çad ordusu, ülkenin kuzeybatısında ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı verilen savaşın sona erdiğini bildirdi.

Çad ordusu, ülkenin kuzeybatısında ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı verilen savaşın sona erdiğini bildirdi.

Çad Genelkurmay Başkanı Abakar Abdelkerim Daoud yazılı açıklamasında, 11 Nisan'dan bu yana ülkenin kuzeybatında yer alan Kuzey Kanem bölgesinde FACT'a karşı verilen savaşın, ordunun galibiyetiyle son bulduğunu ifade etti.

Çad askerlerinin başkent Encemine'de halk tarafından coşkuyla karşılandığını belirten Daoud, 156 ayrılıkçı, 17 araç ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

FACT'ın operasyonlarını yöneten Mehdi Beşir'in de yakalandığı bilgisini paylaşan Daoud, ayrılıkçılar arasında Libyalı, Nijerli ve Sudanlıların da yer aldığına, yakalanan ayrılıkçılardan bazılarının 15-16 yaşlarındaki çocuklardan oluştuğuna dikkati çekti.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Kendini siyasi ve askeri bir grup olarak tanımlayan FACT, Muhammed Mehdi Ali tarafından Nisan 2016'da Çad'ın kuzeyinde kurulmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Hüseyin Habre'nin de mensubu olduğu Gorani kabilesinden oluşan ayrılıkçı grup, eylemlerine, Libya'nın güneyinde Hafter güçlerine ve DEAŞ'a karşı savaşan Misrata güçlerine destek vererek başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan FACT, ilk olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlendiği 11 Nisan günü Çad'ın kuzeyinde Libya sınırındaki Tibesti bölgesinden başkent Encemine'ye doğru saldırı başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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