Son dakika... Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü
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Son dakika... Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü

17.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:48
Son dakika... Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Orta Afrika ülkesi Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında otlak sorunu nedeniyle çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika ülkesi Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında otlak sorunu nedeniyle çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti.

ABD merkezli TV kanalı El Hurra'nın haberine göre, Salamat Bölgesi Yetkilisi Mara Maad, iki taraf arasındaki çatışmaların, aralarında bir askerin de olduğu 35 kişinin ölümüyle sonuçlandığını bildirdi.

Çatışmaların 15 Şubat'ta başladığını belirten Maad, asayişin sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Geçen sene Kasım ayında Çad'ın güneyindeki Kabbia bölgesinde yaşanan benzer çatışmada 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Çad'ın güneyinde otlak sorunu ve sürülerin tarlalara zarar verdiği gerekçesiyle çiftçilerle göçebe çobanlar arasında yıllardır çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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