Son dakika: Çad Devlet Başkanı Deby, G5 Sahel ülkelerinin teröre karşı güçlerini birleştirmelerini istedi Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed Idris Deby, terörist grupların Sahel'de giderek güçlendiğini belirterek, bölge ülkelerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed Idris Deby, terörist grupların Sahel'de giderek güçlendiğini belirterek, bölge ülkelerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

G5 Sahel Gücü'nün Dönem Başkanı olan Çad Devlet Başkanı Deby, G5 Sahel Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı'nın "bölgesel istikrar" konulu 5. olağanüstü zirvesinde konuştu.

Deby, "Sahel'de faaliyet gösteren terörist gruplar, bölge ülkelerinin ordularından hem daha dayanıklı ve hem de eylem kapasiteleri daha gelişmiş. Dolayısıyla bölge ülkelerinin, sahadaki gerçekleri göz önünde bulundurarak güçlerini birleştirmeleri şart." dedi.

Bunun için güvenlik sorununun her geçen gün arttığı Gine Körfezi ülkelerinde asker konuşlandırılması gerektiğine dikkati çeken Deby, terörle mücadelede her düzeyde askeri iş birliğinin önemine işaret etti.

Deby, G5 Sahel Gücü'nün yapısının da değişmesi gerektiği fikrini ortaya atarak, "G5 Sahel'in etkinliğinin artması ve operasyonlarda, işleyişinde ve mali yönetiminde çok hızlı bir şekilde özerk bir güç haline dönüşmesi elzem." ifadesini kullandı.

Çad haricinde G5 Sahel Gücü'nü oluşturan Nijer, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'den liderlerin yer aldığı zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Fransa, Mali'nin kuzeyindeki askeri üslerini kapatıyor

Zirveye Elysee Sarayı'ndan yanında Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile katılım sağlayan Macron, akabinde Bazoum ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Mali'nin Kidal, Tessalit ve Timbuktu bölgesindeki askeri üslerin 2022'ye kadar kapatılacağını söyledi.

Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız." dedi.

Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.

Nijer, Bukina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan