Son dakika: Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü

14.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:08
Son dakika: Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü

Son dakika haberi... Çad'da iki kabile arasında yaşanan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

Çad'da iki kabile arasında yaşanan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

Yerel idari yetkili Oumar Toubaye Sargoulo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Batha bölgesindeki çatışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını belirtti.

Sargoulo, "Cumartesi günü iki kabile arasında yaşanan çatışma nedeniyle maalesef 25 kişiyi kaybettik." dedi.

Hükümet Sözcüsü Cherif Mahamat Zene, çatışma sonrası güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığını ve suçluların adalete teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İlgili Haberler

- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Yalova'daki silahlı çatışma kamerada
Son dakika... Yalova'daki silahlı çatışma kamerada
Son dakika... 25 yıllık aranın ardından tıp fakültesini bitirdi, mesleğinin 6'ncı ayında koronavirüse yenik düştü
Son dakika... 25 yıllık aranın ardından tıp fakültesini bitirdi, mesleğinin 6'ncı ayında koronavirüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Fatih Terim Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 23:08:34. #1.15#
title