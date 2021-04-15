Son dakika... Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü
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Son dakika... Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika... Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Salamat bölgesi Valisi General Yambaye Massyra Abdel, AA muhabirine açıklamasında, Mouraye köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki etnik grup arasında çatışma çıktığını, en az 4 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini belirten Massyra Abdel, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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