Son Dakika | Büyükşehir Yaz Spor Okulları, 14 branşta 20 bin çocuk ve gence ulaşacak
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Son Dakika | Büyükşehir Yaz Spor Okulları, 14 branşta 20 bin çocuk ve gence ulaşacak

Son Dakika | Büyükşehir Yaz Spor Okulları, 14 branşta 20 bin çocuk ve gence ulaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ortaklaşa başlattığı Yaz Spor Okulları'nda hedef 20 bin gence güvenilir ve sağlıklı ortamda spor yaptırmak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ortaklaşa başlattığı Yaz Spor Okulları'nda hedef 20 bin gence güvenilir ve sağlıklı ortamda spor yaptırmak.

6-15 yaş arası çocuk ve gençlere uzman eğitmenler eşliğinde, 14 branşta spor yapma imkanı sunan Yaz Spor Okulları'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, tekvando, güreş, satranç, atletizm, kürek, jimnastik, kick-boks, hentbol, karate olmak üzere toplam 14 branşta eğitim verilen ve ücretsiz olan Yaz Spor Okulları'na katılan geçlerin ve çocukların bazı malzeme ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen ve 2 ay sürecek olan Yaz Spor Okulları'nda deneyimli eğitmenler tarafından gençlere bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın ayrıntıları da öğretiliyor.

Yetenek taraması yapılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük önem verdiği spor okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşecek ve taramalar sonucunda seçilecek sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam edecek. Seçilen yetenekli sporcular, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı her türlü spor tesislerinden 12 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçlarının Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandığı Yaz Spor Okulları'na katılmak isteyen vatandaşlar 0322 458 03 38 numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilir. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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