Son dakika... Büyükşehir'den Germencik'teki yangına hızlı müdahale
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Son dakika... Büyükşehir'den Germencik'teki yangına hızlı müdahale

Son dakika... Büyükşehir'den Germencik'teki yangına hızlı müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Germencik Alangüllü Mahallesi kırsalında çıkan yangına müdahale ederek, yangının daha fazla büyümesine engel olarak kontrol altına aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Germencik Alangüllü Mahallesi kırsalında çıkan yangına müdahale ederek, yangının daha fazla büyümesine engel olarak kontrol altına aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Orman yangınlarına karşı etkin mücadele gösteren Büyükşehir İtfaiyesi, doğayı korumak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiyesi olan Büyükşehir İtfaiyesi, gelen yangın ihbarlarına teyakkuzda olan ekipleriyle hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Teyakkuz halinde olan itfaiye ekipleri, Germencik Alangüllü Mahallesi kırsalında çıkan yangına hızla ulaşarak müdahale etti.

Yangının daha fazla yayılıp tarım arazilerine zarar vermesini engellemek için yoğun bir müdahale de bulunan İtfaiye ekipleri, yangın kontrol altına aldı. Büyükşehir İtfaiyesi, soğutma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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