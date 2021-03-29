Son dakika! Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor
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Son dakika! Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor

Son dakika gelişmesine göre Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçenin ana arterlerinde çalışmalarına sürdürüyor.

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Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçenin ana arterlerinde çalışmalarına sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Burhaniye'nin Kızıklı yolu, Ören Ayaklı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerin de çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi şimdide İskele Mahallesinde çalışma başlattı. Balıkesir Büşükşehir Belediyesi ilenin önemli ulaşım yollarından birisi olan İskele mahallesi Kabaağaç caddesinde asfalt yapımına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye AK Parti ilçe yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, "Bu yol uzun bir süredir ne yazık ki kötü bir durumda idi. Büyükşehir Belediyesinin ana arter olan bu yolun yapımına başlaması ile birlikte vatandaşlarımız biraz rahat nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi 1.3 km'lik sıcak asfalt dökme işi başlattı. Burhaniye'mize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi. İnceleme gezisine, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu'nun yanı sıra, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcıları Raif Çokçetin ve Rafet Eryılmaz ile MHP'li Meclis Üyeleri Hasan Şerin ve Şevki Yücel katıldı. - BALIKESİR

Son dakika! Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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