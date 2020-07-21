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Son Dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem rakiplerini hem de Kovid-19'u yenerek Süper Lig'e çıktı

Son dakika haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselirken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da mücadele ettiğini belirterek, "İnşallah bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'deyiz.

Son Dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem rakiplerini hem de Kovid-19'u yenerek Süper Lig'e çıktı
21.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:36

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselirken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da mücadele ettiğini belirterek, "İnşallah bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'deyiz. Daha önemli hedeflere hep beraber yürüyeceğiz, camiamız buna her zaman hazır." dedi.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine, Cesar Grup Ümraniyespor maçını kazanarak bir yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezon başında hedeflerini Süper Lig olarak açıkladıklarını hatırlatan Üneş, "Geçen sene Süper Lig'de kalacaktık ama düştük, herkes nasıl düştüğümüzü biliyor. Biz çok ciddi tecrübeler edinerek sezon başında 'Tekrardan bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'e çıkacağız.' dedik. Hamdolsun bu günlere geldik." diye konuştu.

Üneş, takımın kadrosunu koruduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında çok değerli kadromuz vardı ve onları koruduk. Kalitesini ispatlamış kardeşlerimizi takviye ettik ve güçlendik. Muzaffer Bilazer ile yola başladık, biraz işler yolunda gitmedi ama emeği vardır, ona çok teşekkür ederim. Erkan Sözeri ile devam ettik ve uzun süre güzel işlere imza attık. O zaman bu takım iki kulvarda mücadele etti. Tarihimizde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldık. 200 takım arasından ilk 8'e girdik ki bu çok önemliydi. Yorulduk, özellikle kupa dönüşlerinde istediğimiz sonuçları alamadık."

Sözeri'nin ardından Mehmet Özdilek ile yola devam ettiklerini anımsatan Üneş, bu süreçte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiklerini hatırlattı.

"11 arkadaşımızda testler pozitif çıktı ama inancımızı kaybetmedik"

"Son haftalarda Mehmet hocamız geldi ve Akhisarspor maçıyla başladık." diyen Üneş, "Pandemi sürecinde birçok kulüp sıkıntı çekti ama biz Erzurumspor olarak maalesef çok ağırını çektik. 11 arkadaşımızda testler pozitif çıktı ama inancımızdan hiçbir şey yitirmedik. Hocamız da elinden gelen özveriyle takımımızı motive etti ve kaldığımız yerden geri döndük. Pandemiden sonra çok önemli galibiyetler aldık." ifadelerini kullandı.

"Geri dönmemek üzere Süper Lig'deyiz"

Bu süreçte teknik ekibin büyük gayret gösterdiğini aktaran Üneş, şöyle konuştu:

"Hocama ve oyunculara, şehre ve taraftara bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederim. Gece gündüz çalışarak bunu bize yaşattılar. Bize inanan insanlara mahcup olmadığımız için Allah'a hamdediyorum. İnşallah bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'deyiz. Daha önemli hedeflere hep beraber yürüyeceğiz, camiamız buna her zaman hazır. Artık Süper Lig tecrübemiz de var. 6 yılda 4 şampiyonluk yaşayan bir takım ve şehir var. Futbolu çok seven 3 milyon Erzurumlu var ve her zaman bizimle. Bu şehrin gidecek daha çok yolu var."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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