Son Dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mavi beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "2 futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcularına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA