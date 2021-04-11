Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi
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Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Ambulansın Beşiktaş Takım otobüsünün yanına gelmesi Sağlık görevlilerinin Beşiktaş Soyunma odasına girmesi Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un sende üzerinde getirilmesi ve ambulansa konulması Ambulansın ayrılması ERZURUM - Süper Lig'in 34.

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Ambulansın Beşiktaş Takım otobüsünün yanına gelmesi

Sağlık görevlilerinin Beşiktaş Soyunma odasına girmesi

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un sende üzerinde getirilmesi ve ambulansa konulması

Ambulansın ayrılması ERZURUM - Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ambulansla Erzurum Havalimanı'na götürüldü.

Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi
Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi
Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi
Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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