Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'yi 2-1 Devirdi

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında BŞB Erzurumspor ile Göztepe karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen BŞB Erzurumspor, son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Ligde bu sezon şimdiye kadar 6 deplasman maçına çıkan Göztepe ise 5. kez dahadan boynu bükük ayrıldı.

Mücadele'nin golleri İbrahim, Taylan Antalyalı ve Yasin Öztekin'den geldi. Bu sonuçla BŞB Erzurumspor puanını 11'e çıkartırken maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. Göztepe 18 puanda kaldı.